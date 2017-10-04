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Мурманская область. Арктика04.10.17 12:44

«Пьяная идея» подтолкнула молодых северян на ограбление магазина и почты

В полицию Кировска поступило сообщение от руководства магазина в поселке Коашва, что ночью неизвестными лицами из помещения похищены продукты питания на общую сумму свыше 23 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники проникли в магазин путем отжима входной двери. Сотрудники полиции отсмотрели записи камер видеонаблюдения, сняли отпечатки пальцев.

В этот же время в полицию поступило сообщение о краже со взломом из отделения почты в посёлке. Неизвестные лица проникли в помещение, сломав решётку на окне, и похитили компьютерную технику, товары и продукты питания на общую сумму более 41 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по г.Кировску МО МВД России «Апатитский» установили, что обе кражи совершили ранее не судимый житель посёлка Коашва 1999 года рождения и его знакомый – житель посёлка Титан 1991 года рождения.

По месту жительства 18-летнего подозреваемого был проведён обыск, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли похищенное из магазина и отделения почты имущество.

Злоумышленники признались в содеянном и рассказали, что распивали спиртные напитки. В ночное время им пришла в голову идея проникнуть в помещение магазина, находящееся в одном доме с квартирой, в которой проживает 18-летний житель Коашвы. После кражи из магазина молодые люди решили проникнуть в помещение почты, находящееся неподалеку. Украденное имущество они планировали продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам в отношении безработных молодых людей возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

18-летний житель Коашвы на период расследования заключен под стражу, его сообщник находится под подпиской о невыезде.

 

 

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