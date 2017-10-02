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Мурманская область. Арктика02.10.17 16:28

Пьянка до поножовщины довела

В отдел полиции города Кандалакши из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 34-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ножевого ранения брюшной полости. Телесные повреждения, полученные пострадавшим,  расцениваются медиками как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего, который рассказал, что к нему в гости пришел его давний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки, общались. В ходе разговора между ними произошел конфликт, переросший в драку. Неожиданно подозреваемый взял с кухонного стола нож, и нанес один удар в живот потерпевшему.

Подозреваемый был задержан полицейскими по указанному адресу. Неработающий мужчина 1983 года рождения признался в содеянном. Причину агрессии, побудившей его к нападению, он объяснить не смог. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту причинения тяжкого вреда в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

 

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