Пьяный изувер избил жительницу Полярного

В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение из больницы об оказании медицинской помощи жительнице (1977 года рождения) из Полярного, которая получила телесные повреждения в виде пневмоторакса.

Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что её избил сожитель в ходе конфликта. Злоумышленник ударил её по голове кулаком, и когда она упала, нанёс не менее двух ударов ногой в область ребер.

Полицейские установили и задержали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Безработный житель Полярного 1986 года рождения признался в содеянном и пояснил, что вместе с потерпевшей распивал спиртные напитки в компании. В процессе совместного распития спиртного начался конфликт, в ходе которого мужчина нанёс телесные повреждения женщине.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении северянина следователем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.