Пьяный сосед в поселке Никель угрожал соседке убийством

В дежурную часть полиции обратилась жительница поселка Никель с заявлением о том, что сосед по дому угрожает ей убийством. В ходе опроса потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что мужчина высказывал угрозы убийством в ее адрес на лестничной площадке, при этом в качестве оружия демонстрировал нож. Угрозы были высказаны в ходе словесного конфликта, который инициировал злоумышленник. Женщина угрозу убийством восприняла реально и вызвала полицию.

59-летнего подозреваемого, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где неработающий мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что не помнит причину, по которой высказывал угрозы в адрес потерпевшей, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту возбужденно уголовное дело ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 2 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.