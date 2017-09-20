Пьяный стрелок из бара признался в содеянном

В полицию Мурманска несколько недель назад поступило сообщение о стрельбе в помещении бара в Октябрьском округе. Неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно произвел два выстрела из пневматического пистолета в различных направлениях в помещении холла. Пострадавших в результате хулиганской выходки нетрезвого мурманчанина не было. В результате выстрелов были повреждены двери заведения.

Сотрудники полиции опросили персонал заведения, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Очевидцы сообщили полицейским, что мужчина в ходе ссоры с одним из посетителей достал пневматический пистолет, после чего, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, произвел выстрелы.

В ходе розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установил, что хулиганство совершил ранее не судимый безработный 24-летний житель областного центра. Злоумышленник признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.