Пьяный угонщик улетел в кювет

В полицию Ковдора обратился местный житель 1961 года рождения с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-21063». По словам потерпевшего, автомобиль был припаркован возле дома. Утром он не обнаружил транспортного средства. В целях установления местонахождения угнанной машины в городе был введен план «Перехват».

На 73 км автодороги «Пиренга-Ковдор» спустя непродолжительное время сотрудники ДПС обнаружили транспортное средство. Мужчина, угнавший автомобиль, не справился с управлением и допустил опрокидывание «ВАЗ-21063» в кювет. Транспортное средство после ДТП получило серьёзные повреждения и восстановлению не подлежит.

Подозреваемый в угоне был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимый за кражу и угон житель Ковдора 1987 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение у него отсутствовало, так как ранее он был лишён права управления транспортными средствами по решению суда за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении задержанного дознавателем отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ковдорчанин 1987 года рождения задержан в порядке ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.