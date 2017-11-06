Пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, совершил несколько ДТП

Вчера около 22 часов в Мурманске в районе Рогозерской улицы водитель автомобиля «Форд» не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД начали преследование автомобиля нарушителя.

В районе дома № 14 на Северном Проезде преследуемый автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, въехал в отбойник, однако, несмотря на это, продолжил движение. В районе дома № 24 по ул. Седова автомобиль «Форд» столкнулся с припаркованным автомобилем «Ауди» и был заблокирован двумя автомобилями дорожной полиции и прекратил движение.

По внешним признакам водитель иномарки находился в нетрезвом виде, однако на месте задержания пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался, в связи с чем был доставлен в медучреждение, где состояние опьянения было подтверждено.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.