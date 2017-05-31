Пять человек были удалены во время ЕГЭ по русскому языку

Основной государственный экзамен по русскому языку вчера прошёл без технологических сбоев, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. В экзамене приняли участие 6375 человек.

За наличие справочных материалов с экзамена удалены три участника, два участника – за наличие мобильного телефона.

В настоящее время экзаменационные работы участников находятся на стадии обработки. С 4 июня начнёт работу предметная комиссия по русскому языку. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 13 июня.

Сегодня ЕГЭ по математике базового уровня в соответствии с расписанием проходит 31 мая. Заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали в Мурманской области 2563 выпускника текущего года.

Для проведения ЕГЭ задействовано 29 пунктов проведения экзамена. На всех пунктах контрольные измерительные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена там же будут сканироваться бланки ответов.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн видеонаблюдение и присутствие в пунктах проведения экзамена общественных наблюдателей.

На выполнение экзаменационной работы по математике базового уровня отводится 3 часа. На экзамен с собой можно взять линейку.

ЕГЭ по математике – один из обязательных предметов для получения аттестата об окончании школы. Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных.