Пять деятелей культуры Мурманской области стали лауреатами премии губернатора «За особый вклад в развитие культуры и искусства»

Глава региона Марина Ковтун вручила премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства».

Писателю и поэту, практикующему врачу-хирургу Игорю Рудневу премия присуждена за рассказ «Спасение» и подборку стихотворений. Лауреатом премии стал актёр Мурманского областного драматического театра Владимир Равданович: отмечена его работа в спектакле «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. За создание оригинальных аранжировок для концертных программ ансамбля «Лёгкие люди» и активное участие в творческих проектах премии удостоен аккомпаниатор-концертмейстер Мурманской областной филармонии Пётр Макаров. Лауреатом премии стала архитектор Светлана Пионковская. Также премией отмечена молодая художница Вероника Вологжанникова. В 2016 году состоялись персональные выставки Вероники в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске, её работы экспонировались на Всероссийской выставке молодых художников «Молодость России» (Москва). Вероника является активным участником проекта «Снежная деревня» и фестиваля снежной скульптуры «Снеголед».