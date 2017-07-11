Пять экипажей противолодочных самолётов Северного флота провели дозаправку в воздухе

Пять экипажей противолодочных самолётов Ту-142 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали навыки дозаправки топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полётов. Дозаправка проводилась на высоте около 4 тысяч метров при скорости порядка 500 км/чfас. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

В ходе полётов лётчики успешно взаимодействовали с самолётом-заправщиком Ил-78. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе лётчики отработали совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полёты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлетную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78, весом 170 тонн, на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Как сообщает пресс-служба СФ, дозаправка топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.