Пять команд боролись за кубок IX Молодёжного слёта АО «ММТП»

На турбазе «Теремок» в минувшие выходные состоялся IX Молодёный слёт Мурманского морского торгового порта. Его участниками стали не только молодые портовики, но и члены их семей, а также ученики и педагоги гимназии №8 г. Мурманска из профильных транспортно-логистических классов, над которыми шествует АО «ММТП».

По традиции одним из центральных событий встречи стали соревнования за кубок «Молодёжного слёта». В этом году за него боролись пять команд: сборная Молодёжного Совета, команда Спортивного комитета, сборная сотрудников разных подразделений АО «ММТП», и две команды воспитанников гимназии. Для участников слёта были подготовлены различные конкурсы. Так, им было необходимо проявить творческие способности и, например, исполнить девиз команды в предложенном музыкальном стиле, или истолковать русские народные сказки на современный лад. Также команды продемонстрировали свои знания в викторине и сразились в турнире «Что? Где? Когда?».

По итогам IX Молодёжного слёта лучше всех проявили себя воспитанники гимназии № 8. Они стали обладателями кубка, а также завоевали третье место. Почётное второе место заняла команда спорткомитета.

Молодёжный совет АО «ММТП» выражает благодарность всем, кто помогал в проведении слета, и его участникам за поддержку и проявленную активную жизненную позицию.