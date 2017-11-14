Пять лучших учеников полярнозоринского «Атомкласса» поедут в «Орлёнок»

Лучшие ученики города Полярные Зори принимают участие в профильной смене детского лагеря «Штормовой» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» на берегу Черного моря с 8 по 28 ноября.

Пять путевок для школьников были выделены Госкорпорацией «Росатом» в качестве награды за 2 место в конкурсе на лучшее проведение общегородского праздника «День знаний». Конкурсный отбор претендентов проводился среди учащихся 9-10 классов. Самыми достойными были признаны Лёвушкина Лада, Осташова Арина, Мироненко Екатерина, Боровкова Нина, Киберев Максим.

12-я профильная смена под названием «Наш класс – Атомкласс!» предусматривает лекции и мастер-классы преподавателей НИЯУ МИФИ по предметам естественнонаучного цикла, реализацию научных и исследовательских проектов, работу в мастерских прикладного и технического творчества в студиях Дома авиации и космонавтики и Астрономической обсерватории. Участие в программе будет подтверждено сертификатом, наиболее активные подростки будут награждены дипломами.

Ученики «Школы Росатома», направленные в ВДЦ «Орлёнок», приобретут дополнительные знания в области атомной промышленности, опыт применения научных методов познания, экспериментальных исследований для создания естественнонаучных проектов. Кроме этого, каждый подросток сможет открыть свои индивидуальные способности и получить ответы на волнующие вопросы у компетентных педагогов.