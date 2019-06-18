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Мурманская область. Арктика18.06.19 10:58

Пять необычных проектов будут реализованы в арт-резиденции «Никель»

С 6 по 22 июля в арт-резиденции «Никель», базирующейся на территории Центра «Вторая школа», будет проходить летняя сессия «Полярный день – 2019». Проект арт-резиденции был инициирован компанией «Норникель» и поддержан местными жителями, в нём вот уже второй год принимают участие художники из разных точек России и других стран.

«Никель» – самая северная арт-резиденция нашей страны, находящаяся в уникальном месте, недалеко от границы с Норвегией, там, где невероятные природные ландшафты соседствуют с индустриальными пейзажами.

Как сообщает программный директор арт-резиденции Саша Кременец, 1 июня завершился традиционный «Open call» для художников и арт-групп, после чего жюри рассмотрело шестьдесят четыре заявки. Из их числа для реализации летом 2019 года было отобрано пять проектов.

«Маршруты» Елены Беляниной – это попытка осмысления пространства вокруг себя и места человека в этом пространстве, личный архив, воссоздающий схему передвижений по городу и формирующий индивидуально окрашенную, вещественную географическую карту. «Маршруты» задуманы как лаборатория, где художница будет работать вместе с жителями Никеля.

Фотоклуб «Полярный день» Евгения Чернякова – это лекторий и практикум по современной цифровой фотографии, предназначенный для детей и взрослых, профессионалов и людей, только начинающих интересоваться фотоискусством. Помимо лекций, общения в формате «вопрос – ответ» и мастер-классов в его рамках пройдут портфолио-ревю, фотокросс и итоговая выставка.

Татьяна Ежова за две недели «Полярного дня» создаст серию работ «Ржавый север». Это многочастный живописный портрет города, построенный на дихотомии «хороший – плохой, красивый – некрасивый». Художница ставит перед собой задачу увидеть Никель с диаметрально противоположных позиций. 

Проект Марии Ивановой «Северное место» продолжает традиции общества любителей рисования, придуманного в 2005 году художниками Александром Флоренским и Иваном Сотниковым. Его суть – погружение в среду, изучение места и натурное рисование, обращение к присущей классическому искусству штудии (старое академическое название учебных рисунков, набросков и т. п. – Авт.) как основе любых направлений в искусстве современном.

Для Анастасии Мясниковой город – это люди, причём люди подчеркнуто не похожие друг на друга. За две северные недели она создаст серию портретов готовых позировать жителей Никеля в разных стилях и техниках. Итогом работы станет масштабная инсталляция – о городе как хоре, в котором у каждого свой голос.  

 

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Последние комментарии

ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
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jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
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