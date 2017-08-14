Пять несовершеннолетних северянина пострадали в ДТП за минувшие трое суток на территории Мурманской области

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

11 августа около 10 часов 50 минут в Мурманске на улице Книповича водитель, управляя автомобилем «Форд Куга», при движении задним ходом на дворовой территории допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 87-летняя женщина обслужена амбулаторно.

12 августа около 13 часов 50 минут в Кировске водитель, управляя мопедом не учёл дорожные условия и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 14-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.

12 августа около 14 часов 30 минут на 4 км автодороги «Полярные Зори–Африканда» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигаясь со стороны города Полярные Зори, не учёл дорожные условия, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 33-летний водитель и 56-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» обслужены амбулаторно.

13 августа около 11 часов 25 минут на 9 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя транспортным средством «Ниссан», двигаясь в сторону севера, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 57-летний водитель автомобиля «Ниссан» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений Правил дорожного движения. 53 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 31 водитель.