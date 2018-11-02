Пять организаций Мурманской области стали победителями Фонда президентских грантов

Объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. В него вошли 2022 некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны. По итогам конкурса между ними будет распределено почти 4,7 млрд рублей.

От Мурманской области во втором конкурсе приняли участие 22 некоммерческие организации, пять из них получат грант на общую сумму 8,6 млн рублей.

Победителями стали:

Местная североморская общественная организация помощи животным «Право на жизнь» с проектом «Островок надежды»;

Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» с проектом «Я – Родитель! Перезагрузка»;

Общественная организация Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» с проектом «Мы тоже граждане России»;

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша» с проектом «Здравствуй, Аист!»;

Мурманский региональный общественный благотворительный фонд «Благо дать» с проектом «Мастерская ремесел народов севера».