Пять полярнозоринских социально значимых проектов вошли в число победителей открытого конкурса и получат гранты

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на прошлой неделе были объявлены победители конкурса социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».

Напомним, конкурс проводится среди некоммерческих организаций. Под социально-значимыми проектами подразумеваются проекты в области охраны окружающей среды, образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, содействия духовному развитию граждан, проживающих на территориях расположения атомных станций Российской Федерации, развитию гражданского общества.

От Полярных Зорь в этом году в конкурсе участвовали 10 проектов. Пять из них стали победителями. Теперь авторы проектов получат гранты на реализацию своих идей.

ФГБУЗ МСЧ № 118 представлен проект по созданию современного стоматологического кабинета для детей, а ПОО «Чернобыль-Атом» - проект по созданию уличной спортивной площадки, на базе ДОУ № 6 будет создан краеведческий музей и организована исследовательская и экспедиционная работа с семьями.

Городской Совет по реализации молодёжной политики совместно с Центральной библиотечной системой проведут «Форум городских сообществ», запланированный как двухдневная проектная сессия по созданию концепции развития города.

Проект ВПК «ПОИСК» рассчитан на продолжение многолетней работы по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, восстановлению воинских захоронений, проведение исследований.

Поддержку проектам высказали горожане, проголосовав за самые интересные идеи во время публичных обсуждений. Помощь в реализации проектов окажет администрация города и Кольская АЭС.

Полярнозоринские общественные организации имеют большой опыт участия в различных грантовых конкурсах. Наши активисты давно поняли, что делом можно добиться большего, чем словами. Так, благодаря победам и участию в различных конкурсах, в Полярных Зорях появился парк отдыха, игровые площадки, кабинет здоровья ребёнка в МСЧ-118 и многое другое.