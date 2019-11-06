Пять современных мастерских откроют в Мурманском индустриальном колледже

На базе Мурманского индустриального колледжа 12 ноября состоится торжественное открытие 5 современных мастерских по компетенциям: Реверсивный инжиниринг; Обработка листового металла; Сварочные технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Фрезерные работы на станках с ЧПУ.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, обсуждение планов работы мастерских, консультации по вопросам вхождения в региональную сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.