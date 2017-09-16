Пять тысяч человек вышли на старт Кросса нации в городах Мурманской области

Сегодня в 84 регионах Российской Федерации состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». В Мурманске забег прошёл в спортивном комплексе «Долина Уюта».

«Приветствую всех вас на Кроссе нации 2017. Сегодня вся страна вышла на старт, от мала до велика. И каждый демонстрируют свою любовь к спорту, к бегу, к здоровому образу жизни», - сказал, приветствуя от имени губернатора Марины Ковтун участников соревнования в Долине Уюта, первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин. Он пожелал всем присутствующим хорошего настроения, здоровья и удачи в забеге.

Перед стартом участников поприветствовал и председатель Мурманской областной лдмы Сергей Дубовой: «Каждый, кто решил сегодня покорить выбранную дистанцию – не важно: стометровку или 12 километров , думаю, делает это для того, чтобы зарядиться бодростью, энергией, спортивным азартом, получить массу положительных эмоций. Ведь эта акция призвана, в первую очередь, привлечь внимание к физически активному образу жизни, объединить людей разных возрастов вокруг прекрасной идеи: заниматься спортом – это здорово!»

Спикера поддержала председатель комитета думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова:

– Быть может, для кого-то из участников сегодняшний кросс станет первым шагом к тому, чтобы полюбить бег и начать им заниматься регулярно.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов и любого уровня спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, чемпионы и призеры олимпийских игр и ветераны спорта.