Пять тысяч человек вышли на старт Кросса нации в городах Мурманской области
Сегодня в 84 регионах Российской Федерации состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». В Мурманске забег прошёл в спортивном комплексе «Долина Уюта».
«Приветствую всех вас на Кроссе нации 2017. Сегодня вся страна вышла на старт, от мала до велика. И каждый демонстрируют свою любовь к спорту, к бегу, к здоровому образу жизни», - сказал, приветствуя от имени губернатора Марины Ковтун участников соревнования в Долине Уюта, первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин. Он пожелал всем присутствующим хорошего настроения, здоровья и удачи в забеге.
Перед стартом участников поприветствовал и председатель Мурманской областной лдмы Сергей Дубовой: «Каждый, кто решил сегодня покорить выбранную дистанцию – не важно: стометровку или
Спикера поддержала председатель комитета думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова:
– Быть может, для кого-то из участников сегодняшний кросс станет первым шагом к тому, чтобы полюбить бег и начать им заниматься регулярно.
Всероссийский день бега «Кросс Нации» - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов и любого уровня спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, чемпионы и призеры олимпийских игр и ветераны спорта.
Мурманская область входит в число субъектов РФ, проводящих Кросс нации на своей территории с первого дня проведения в 2004 году. В этом году участие в забеге приняли 5 тысяч человек от дошколят до профессионалов в 13 муниципальных образованиях региона. Дистанция – от