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Мурманская область. Арктика15.08.19 10:45

Пятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны

Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, считают эксперты Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина. Эти расчёты были сделаны в 2018 году по заказу Росстата на данных комплексного обследования условий жизни населения (КОУЖ) и опубликованы в этом году.

Как пишет «Коммерсант», основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия соответствующего индекса ООН (UNDP), она учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Понятие эксклюзии включает понятие бедности, но не сводится к нему - речь, по существу, идёт о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от «большого» общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры.

По расчётам Высшей школы экономики, риск социального исключения актуален для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России. Его минимальные (1,7%) показатели зафиксированы в Москве, максимальные (34,3%) - в Хакасии. Наибольшие риски ограничения доступа к экономической и социальной сферам в стране имеют безработные (36,2%) и многодетные семьи (22%).

В целом доля населения, находящегося под риском социальной эксклюзии, составила 13,1%, а доля домохозяйств - 19,8%. 88% из них испытывали эксклюзии по трем компонентам индекса, 11,9% - по двум. Доля таких лиц в экономически активном возрасте (15-72 года), составившая 12%, ожидаемо оказалась значительно меньше, чем лиц, вышедших из него (22,6%). Доля находившихся под этим риском среди занятых в трудоспособном возрасте составила 6,7%, среди безработных - 36,2%, а незанятых трудоспособного возраста - 17,5%. Наименьшая доля семей, находившихся под риском социальной исключенности, оказалась среди состоявших из трех и четырех человек (соответственно 8,4% и 9%), а наибольшая — среди состоящих из одного человека (25,5%). Наличие в семье пенсионера на риски исключённости практически не влияет: у семьи, состоящей только из них (14,3%), они также практически не отличались от среднего показателя у всего населения страны.

Расчёты экспертов ВШЭ - одна из первых работ по определению социальной эксклюзии для страны. В перспективе сделать их регулярными планирует Росстат, отмечают в «Коммерсанте».

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