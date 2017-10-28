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Мурманская область. Арктика28.10.17 08:52

Пятиклассники написали Всероссийскую проверочную работу по русскому языку

26 октября 6687 пятиклассников из 148 школ Мурманской области написали Всероссийские проверочные работы по русскому языку (ВПР). Работа включала в себя 5 заданий, на ее выполнение отводилось 45 минут. Работа направлена на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями.

«Всероссийские проверочные работы – один из элементов единой системы оценки качества образования, который позволяет вести мониторинг знаний учащихся на разных уровнях обучения в школе. Мы получаем результаты ВПР достаточно оперативно. Уже сейчас у нас есть результаты ВПР по русскому языку во 2 классах, которая прошла 12 октября. Мы их проанализируем, выявим проблемы и проведем последующую методическую работу», ­– отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

ВПР – самая массовая оценочная процедура в российской системе образования.

Организация ВПР предусматривает единое для все страны расписание их проведения, использование заданий, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, а также использование единых критериев оценивания.

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