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Мурманская область. Арктика23.10.18 07:20

Пятьсот мурманчан стали участниками Дня семейного чтения в Мурманской областной научной библиотеке

Отмечать День семейного чтения в Областной научной библиотеке становится хорошей традицией. В этом году он прошел во второй раз и приобрел новых любителей чтения и книги.

Юные и взрослые читатели познакомились с живыми писателями – Екатериной Панфиловой и Алексеем Сусликовым. Встреча с Екатериной Панфиловой превратилась в настоящую творческую мастерскую. Ребята слушали сказки, фантазировали, рисовали и рассказывали свои сказочные истории. В завершении встречи юные сказочники, первыми ответившие на вопросы Екатерины, получили в подарок книгу «Ашуни» с автографом автора. Алексей Сусликов рассказал о том, как начал писать книги, как рождались его истории о мышах-подводниках, о белках с планеты Хрум, поделился воспоминаниями об удивительном мире Арктики и его обитателях.

Известный социолог, тренер личностного роста, автор книги «Путеводитель по граблям» Анастасия Данилина на встрече с читателями рассказала о закономерностях построения собственной биографии, используя яркие примеры из жизни и литературы, дала актуальные советы по управлению своим жизненным сценарием.

На одной из площадок праздника было особенно многолюдно - там проходило открытие большой познавательной программы «Дни Японии в Мурманской областной научной библиотеке». С приветственным словом к гостям обратился первый секретарь Посольства Японии в России Такагути Масанори. Руководитель организации «Япония в Мурманске» Руми Фукусима, рассказала о японских семейных традициях, о видах женского кимоно и продемонстрировала непростой процесс его надевания. Читатели узнали о жизни и творчестве удивительного японского писателя Кэндзи Миядзавы, послушали его сказку и посмотрели отрывки из анимационных фильмов. Ярким завершением программы стала демонстрация японских боевых искусств в исполнении общества «Хокусинкай» и центра «Поларбудо».

Традиционно большим успехом у читателей всех возрастов пользуются занимательные квесты. В этот раз семейные команды, определяя свою родовую магическую предрасположенность, проходили испытания в квесте «Моя магическая семья».

Гости библиотеки могли принять участие в различных мастер-классах – создать свой мультфильм при поддержке студии анимационного творчества «Яркое настроение», сделать роскошный цветок из фоамирана на занятии Кольского дома детского творчества, создать семейный оберег – куклу-мотанку.

На протяжении всего праздника работала выставка изданий популярного жанра семейной саги, которая пользовалась большим успехом у посетителей зала художественной литературы и игровая площадка «Любимые игры нашей семьи».

На одной из площадок Дня семейного чтения состоялся диспут «Брак без брака. Есть ли будущее у семьи в XXI веке?». Мурманские студенты поговорили о семейных ценностях, традициях и современных проблемах демографии. Среди участников дискуссии развернулся горячий спор – а будет ли существовать семья в будущем?

Завершился День семейного чтения литературно-музыкальным вечером «Казачество в литературе и кинематографе». Зрители с большим интересом послушали рассказ о казачьем фольклоре и семейных казачьих традициях, посмотрели отрывки из известных кинолент. С огромным успехом прошли выступления двух замечательных коллективов - казачьего ансамбля «Северная станица» под руководством Натальи Данилиной и ансамбля народной песни «Лукоморье» под руководством Виктора Тюрина. На вечере выступил атаман Мурманского городского казачьего общества Игорь Гуменной.

Семейный праздник чтения и книги прошёл в тёплой, творческой атмосфере. Судя по отзывам, гостям библиотеки в этот день было весело и интересно.

 

 

 

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