Пырнул знакомого ножом в грудь и скрылся

В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Мурманска 1974 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Телесный вред, причиненный мужчине в результате ранения, квалифицируется как тяжкий.

Сотрудники Первомайского уголовного розыска установили, что ранение мужчине причинил ранее судимый за кражу и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения безработный мурманчанин без определенного места жительства 1983 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в течение суток подозреваемого на одной из квартире в Первомайском округе и доставили его в отдел полиции.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и отрицал свою вину. Позже мужчина признался в причинении вреда здоровью знакомому. Он рассказал, что вместе с потерпевшим они распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им хозяина квартиры в грудь. После этого он скрылся с места происшествия, испугавшись ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 34-летнего жителя Мурманска следователем ОП № 3 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.