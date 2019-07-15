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Мурманская область. Арктика15.07.19 07:30

Пытаясь продать квартиру, жительница Кировска лишилась всех своих сбережений – 911 тысяч рублей

В отдел полиции обратилась жительница Кировска. Как она рассказала, в отношении неё было совершено дистанционное мошенничество на крупную сумму. Полицейские выяснили, что в сети Интернет женщина разместила объявление о продаже квартиры. Вскоре ей позвонила неизвестная и сообщила о своем намерении приобрести недвижимость.

В качестве гарантии покупки она выразила готовность внести предоплату в размере 50 тысяч рублей. После чего злоумышленница убедила потерпевшую подойти к банкомату, где она под диктовку выполнила ряд действий. Таким образом, женщина перевела свои денежные средства со сберегательного счёта на счёт своей банковской карты. Затем мошенница сообщила, что ошибочно перевела на её карту крупную сумму денег и попросила их вернуть.

Спустя некоторое время, северянка обратилась в банк, где она узнала, что с её счетов были списаны сбережения в сумме более 911 тысяч рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась за помощью в полицию.

По данному факту следователем отдела полиции по городу Кировск МО МВД России «Апатитский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в  настоящее время полицейскими установлено, что связь со злоумышленниками поддерживалась по абонентским номерам, зарегистрированным в Республике Башкортостан.

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