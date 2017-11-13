В первый день работы Мурманской международной деловой недели по традиции состоялось параллельное открытие молодёжного дивизиона главного делового события региона – недели науки «Молодая наука Арктики».

Её ключевое событие – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее», где молодые исследователи демонстрируют свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук. Форум пройдёт в столице Кольского Заполярья уже в 11-й раз.

Научные состязания форума предполагают демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодёжи и школьников на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. Свои работы на соревнования представили 312 молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет из семи регионов Северо-Запада России, в том числе Республики Карелии, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей, из 20 городов и посёлков Мурманской области.

Пытливые умы молодых учёных должны быть устремлены в Арктику, подчеркнула Марина Ковтун.

«Сегодня в российской Арктике разворачиваются грандиозные проекты, способные серьёзно повлиять на дальнейшее развитие не только нашей страны, но и всего мира. Здесь, на Севере творится будущее. Мурманская область играет в этих процессах не последнюю роль. Поэтому вполне закономерно, что именно сюда, в Мурманск, съезжаются на свой форум молодые исследователи и изобретатели – те, кому будущее и принадлежит», – сказала губернатор Марина Ковтун, приветствуя участников «Молодой науки Арктики».

Жюри Молодёжного научного форума России сформировано из преподавателей вузов Северо-Западного федерального округа, университетов Мурманской области, членов экспертного совета программы «Шаг в будущее». Председатель жюри – Ольга Белова, кандидат технических наук, доцент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Школьники и молодёжь Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области более 20 лет активно участвуют в реализации проектов и мероприятий Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». Команды молодых исследователей региона являются обладателями 12 Национальных научных кубков «Шаг в будущее».

В рамках церемонии открытия форума «Шаг в будущее» губернатор Марина Ковтун вручила памятные сувениры ребятам, которые уже несколько лет с блеском представляют своё научное творчество на его площадках. Это восьмиклассница из Ненецкого автономного округа Алена Телкова, кировчанин Евгений Михайлов, ученик Мурманского политехнического лицея Михаил Кореннов, ковдорчанин Александр Бисаев, воспитанник Дома детского творчества «Дриада» из Снежногорска Александр Богатый.

Награждение победителей и призеров научных состязаний Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» состоится 18 ноября актовом зале Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».