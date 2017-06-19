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Мурманская область. Арктика19.06.17 16:20

Рабочая группа активизирует информационное сопровождение деятельности антитеррористической комиссии флотской столицы

19 июня под председательством главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы ЗАТО г.Североморск. В ней приняли участие представители администрации, силовых структур.

Как прозвучало во время заседания, проблема предупреждения терроризма приобретает все большее значение. Особенно это актуально для Мурманской области, насыщенной опасными объектами. Значительная часть из них расположена в ЗАТО г.Североморск. Не менее важно предупреждение террористических актов в отношении населения на транспорте, в местах общественного пользования, при проведении культурно-массовых мероприятий. Эти вопросы как раз и находятся в центре внимания АТК.

Начиная заседание, Александр Абрамов обратил внимание членов АТК на необходимость выполнения указаний АТК Мурманской области, которая потребовала активизировать информирование населения об угрозе терактов, поведению в этих условиях населения, повышению бдительности с использованием средств массовой информации.

Именно этот вопрос и стал первым в предложенной повестке дня. Было предложено создать рабочую группу с привлечением представителей средств массовой информации для активизации информационного сопровождения деятельности АТК и профилактике терроризма.

Председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко доложил членам АТК о состоянии работы по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Члены АТК заслушали доклад заместителя начальника управления образования Юлии Гладских о выполнении комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в образовательных учреждениях флотской столицы. Врио руководителя аппарата АТК Алексей Боргомотов проинформировал о выполнении ранее принятых решений антитеррористической комиссии ЗАТО г.Североморск.

По всем обсужденным вопросам были приняты решения с конкретными мероприятиями по их реализации.

 

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