Рабочая группа ищет пути организации торговли рыбной продукцией в Терском районе

26 июня в ситуационном центре правительства Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по вопросу организации торговли рыбной продукцией в Терском районе и переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Мурманской области, а также представители администрации Терского района и предпринимательского сообщества.

В ходе заседания было рассмотрено обращение РОО «Поморы Терского района Мурманской области» об организации торговли живой рыбой на территории Терского района, а также применения ККТ при осуществлении соответствующей торговли с использованием сеточных аквариумов.

По итогам обсуждения администрации Терского района совместно с предпринимательским сообществом рекомендовано рассмотреть вопрос организации ярмарки или разносной торговли с установкой лотков на земельных участках, прилегающих к рыбопромысловым участкам, с целью создания условий розничной торговли рыбной продукцией. Также представителям РОО «Поморы Терского района Мурманской области» было предложено использовать безналичный расчёт при осуществлении оптовой торговли рыбной продукцией.

Со своей стороны, Министерство экономического развития Мурманской области в целях развития торговой отрасли в регионе окажет методическое сопровождение администрации Терского района по вышеуказанным вопросам.