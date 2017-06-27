Минфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянПремьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.06.17 10:07

Рабочая группа ищет пути организации торговли рыбной продукцией в Терском районе

26 июня в ситуационном центре правительства Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по вопросу организации торговли рыбной продукцией в Терском районе и переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Мурманской области, а также представители администрации Терского района и предпринимательского сообщества.

В ходе заседания было рассмотрено обращение РОО «Поморы Терского района Мурманской области» об организации торговли живой рыбой на территории Терского района, а также применения ККТ при осуществлении соответствующей торговли с использованием сеточных аквариумов.

По итогам обсуждения администрации Терского района совместно с предпринимательским сообществом рекомендовано рассмотреть вопрос организации ярмарки или разносной торговли с установкой лотков на земельных участках, прилегающих к рыбопромысловым участкам, с целью создания условий розничной торговли рыбной продукцией. Также представителям РОО «Поморы Терского района Мурманской области» было предложено использовать безналичный расчёт при осуществлении оптовой торговли рыбной продукцией.

Со своей стороны, Министерство экономического развития Мурманской области в целях развития торговой отрасли в регионе окажет методическое сопровождение администрации Терского района по вышеуказанным вопросам.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 535 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 5 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги1,2 млн долларов – средняя стоимость жизни россиянинаРосстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего года-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копеек, евро – почти на 13 копеекДоллар и евро снижаются в начале торгов-PRO ЭнергетикуОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной годаЗа отопительный сезон потребители «ТГК-1» увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 июняПодготовка к зиме жилфонда военных гарнизонов вызывает опасения региональных властей-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения