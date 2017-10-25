Рабочая группа «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» рассмотрела вопрос создания на территории Мурманской области современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

20 октября в министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» в составе Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.



В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования механизмов финансово-экономического стимулирования охраны окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации, а также радиоэкологической реабилитации данного региона.



Участниками рабочей группы был рассмотрен вопрос создания на территории Мурманской области системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на основе концессионного соглашения.



Построение современной системы обращения с отходами является одной из основных задач по обеспечению экологической безопасности Мурманской области. В рамках заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Управление отходами» концессионного соглашения на территории Мурманской области осуществляется создание современной системы обращения с ТКО в составе мусоросортировочного комплекса, полигона ТКО и сети мусороперегрузочных станций.



Открытие первых объектов – мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области состоится в декабре 2017 года.



Реализация проекта позволит обеспечить население, действующие и вновь вводимые в эксплуатацию предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность в северной части Мурманской области, современными мощностями по обработке и размещению ТКО.