Рабочая группа областной Думы продолжит работу по совершенствованию регионального законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой провел рабочую встречу с представителями саамского сообщества. В ней приняли участие первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, вице-спикер Наталия Ведищева, депутаты Андрей Фоменко и Александр Шестак, представители саамских общественных организаций.

Мероприятие прошло в рамках Международного дня саамов.

Приветствуя собравшихся, Сергей Дубовой отметил, что это праздник единения саамов всех стран, возрождения традиций предков и веры в достойное будущее: «У нас общие интересы, касающиеся экономического и социального развития региона – всего, чем мы живём и что хотим оставить грядущим поколениям».

Владимир Мищенко, руководитель рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области, подчеркнул, что мы готовы вместе решать вопросы, волнующие представителей нашего коренного народа, часть которых находятся в законодательной плоскости.

- Об этом говорилось на IV съезде саамов Кольского Севера в ноябре прошлого года. В ходе съезда стало понятно, что поднятые вопросы требуют тщательной проработки. С этой целью и было принято решение создать в региональном парламенте рабочую группу.

Подводя итоги встречи, стороны подчеркнули важность совместной работы на законодательном поле. Представители саамской общественности обратили внимание на важность взаимодействия с органами госвласти в этой сфере.

Также шла речь о популяризации саамского языка, сохранении культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности. Парламентарии выразили благодарность всем, кто помогает сберечь уникальное историческое наследие коренных жителей.

- Ваша активность, неравнодушие, большая работа, которая ведется в Мурманской области, в немалой степени способствуют поддержке саамской культуры и традиций, а также укреплению дружбы народов в нашем многонациональном государстве, - подчеркнул Сергей Дубовой.

Депутаты пожелали всем здоровья, мира, дальнейших успехов в этой важной деятельности.