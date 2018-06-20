Рабочая группа Программно-целевого совета обсудила откорректированные разделы Стратегии социально-экономического развития Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Устойчивый экономический рост». Рассмотрены откорректированные разделы Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года по экономическому направлению.

Участники заседания обсудили приоритеты и направления региональной политики в сферах рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов региона, ветеринарии, транспорта и дорожной деятельности.

По итогам заседания одобрены предложения по корректировке разделов, касающихся развития транспортной системы, включению в Стратегию новой задачи по обеспечению эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

С учётом состоявшегося обсуждения принято решение доработать задачи региональной политики, направленные на обеспечение населения региона высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства, а также развитие рыбохозяйственного комплекса.