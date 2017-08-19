Рабочая группа собирается установить собственников затопленного и затонувшего имущества в Кольском заливе

Состоялось заседание рабочей группы по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества (объектов) в Кольском заливе. Она сформирована для обеспечения комплексного подхода и определения конкретных мероприятий по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества, признанию имущества бесхозяйным и очистке Кольского залива от таких объектов. В ее состав вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», службы (экологической безопасности) Штаба материально-технического обеспечения Северного Флота, Центри ГИМС МЧС России по Мурманской области, Управления Росприроднадзора по Мурманской области, отдела водных ресурсов по Мурманской области Двинско-Печорского БВУ, Мурманской транспортной прокуратуры, проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО», морского порта Мурманск.

Для реализации мероприятий по очистке Кольского залива региональное министерство природных ресурсов и экологии подготовило проект «дорожной карты» по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества в Кольском заливе, признанию затонувших объектов бесхозяйным и организации мероприятий по их подъёму.

Согласно решению, принятому участниками в ходе заседания, следующим этапом работы станет установление собственников затопленного и затонувшего имущества – для этого будет продолжено взаимодействие Минприроды Мурманской области с Администрацией морских портов Западной Арктики, Отделом Реализации Высвобождаемого военного имущества Северного Флота, Мурманской транспортной прокуратурой, Управлением Росприроднадзора по Мурманской области.

Также в целях дальнейшего планирования мероприятий по очистке акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества профильное региональное ведомство изучит опыт Камчатского края по очистке Авачинской бухты. Так, на Дальнем Востоке работу по установлению владельцев судов, сбору материалов для предъявления к ним требований по очистке бухты от брошенного имущества проводили совместно Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Камчатская транспортная прокуратура.