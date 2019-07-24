Рабочая поездка в Полярный - от покоса травы и уборки снега до кадрового дефицита в медицине

Закрытым административно-территориальным образованиям требуется совершенно иной уровень внимания власти, чем тот, который наблюдался до сих пор, заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис по итогам рабочей поездки в Полярный 23 июля.

Поездка главы области в Город воинской славы началась со встречи с командованием Кольской флотилии разнородных сил. Темой разговора стали насущные вопросы повседневной жизни гарнизона. Диапазон вопросов весьма широк – от покоса травы и уборки снега до кадрового дефицита в медицине.

Особый вопрос – проблемы городского благоустройства, в частности, нехватка детской инфраструктуры. Как и любой гарнизон, Полярный – город молодой, с большим количеством детей – на 17,5 тысячи человек населения их более 4 тысяч. Андрей Чибис подчеркнул, что, помимо уже запланированных в областных и муниципальных программах мероприятий, в течение этого года в Полярном будут дополнительно установлены два детских городка и спортплощадка. Одним из пунктов программы визита главы региона в город стал осмотр подготовленных для их строительства оснований.

Также врио губернатора осмотрел разрушенный мост через овраг в районе улицы Душенова. Деревянный мост был построен ещё в 30-х годах ХХ века и сегодня представляет собой развалины, опасные для людей, особенно для детей. Городу нужен новый мост, причём, как отметил Андрей Чибис, желательно автомобильный. Глава области взял эту проблему на заметку.

По традиции, поездка завершилась встречей с жителями города. Полярнинцы задали главе области несколько десятков вопросов, многие из которых – по-настоящему наболевшие.

Так, огромные проблемы испытывает Полярный с медицинским обслуживанием – в медсанчасти ФМБА не хватает персонала. Андрей Чибис, пояснив, что в одночасье проблему не решить, сообщил, что по итогам недавнего визита в Мурманскую область вице-премьера Татьяны Голиковой было принято решение подключить к работе в ЗАТО врачей областной системы здравоохранения – специалисты будут выезжать в гарнизоны для проведения обследований.

Помимо медиков, в городе остро не хватает полицейских.

Как и везде, в Полярном хватает точечных проблем. Участники встречи жаловались врио губернатора на недостатки в работе ЖКХ, бродячих собак, необходимость освещения на горнолыжной трассе. В ЗАТО не хватает оборудованных остановок общественного транспорта, парковок, скамеек, пандусов и других элементов доступной среды.

Как выяснилось, есть и такие проблемы, как требование платы за услуги школьного автобуса, невнимание к содержанию памятников павшим воинам.

Все вопросы зафиксированы и взяты в работу. Глава региона отметил, что Полярный и другие закрытые города должны быть у власти на особом счету.

«Задача как раз нашей, гражданской, власти, в то время как военные защищают страну, – сделать их быт благодарным. Городу нужен совершенно другой уровень внимания, и я этим займусь. Перечень поручений будет большой», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава области отметил, что приедёт в город через три недели и проконтролирует работу над ошибками местной администрации.