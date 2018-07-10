Рабочие норвежских нефтегазовых морских буровых установок «поддерживают» российский рубль

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром – трейдеры опасаются перебоев в поставках из-за предстоящей забастовки рабочих на норвежских добывающих предприятиях, свидетельствуют данные торгов.

Рабочие норвежских нефтегазовых морских буровых установок во вторник начнут забастовку из-за провала переговоров с руководством по оплате труда, сообщает «Рейтер» со ссылкой на источник. Как отмечает агентство, забастовка скажется на объёмах нефтедобычи как минимум на месторождении «Knarr», принадлежащем компании «Royal Dutch Shell».

По мнению аналитика «IHS Markets» Виктора Шума, которое приводит агентство, забастовка в Норвегии усилит опасения перебоев в поставках, которые ранее возникли на рынке из-за ситуации вокруг Ирана и Венесуэлы. «Вероятно, обеспокоенность будет поддерживать цены на нефть на протяжении всего лета, в то время как спрос в этот период традиционно остается очень высоким», — сказал эксперт.

Экспорт иранской нефти может оказаться под угрозой из-за санкций США против этой страны, а добыча в Венесуэле — из-за продолжающегося экономического кризиса.

Рубль растёт к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,4067 рубля. По отношению к последней сделке 9 июля доллар подешевел на 7,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 42,71 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 13,99 копеек и составил 73,3101 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 62,64 копеек.