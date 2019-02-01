Рабочий процесс: Сергей Дубовой переизбран на должность секретаря регионального отделения «Единой России»

В Мурманске 31 января прошла XXVIII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты приняли ряд важных кадровых решений, в частности, избрали секретаря регионального отделения партии и определили состав регионального политсовета и его президиум.

В ходе тайного голосования секретарем Мурманского регионального отделения партии был избран Сергей Дубовой. Секретарь регионального отделения партии избирался тайным голосованием на альтернативной основе.

Открытым голосованием был избран состав Регионального политического совета в количестве 52 человек. Тайным голосованием большинством голосов был избран президиум регионального политсовета в количестве 19 человек.

Как отметил Дубовой, необходимость досрочного избрания руководящих органов возникла в связи с решениями, принятыми на XVIII съезде «Единой России». «Это нормальный рабочий процесс, - сказал он. – Он направлен на повышение эффективности партийной работы».

Секретарь реготделения добавил, что главная задача «Единой России» остаётся неизменной - повышение качества жизни людей. «Мы должны всегда помнить об основополагающих ценностях, на которых «Единая Россия» строит свою деятельность, - подчеркнул Дубовой. - Это благополучие человека, единство и суверенитет, лидерство и развитие. Партия сейчас активно включается во все стадии реализации приоритетных национальных проектов, - продолжил секретарь регионального отделения. – По-прежнему огромное внимание будет уделяться и партийным проектам «Единой России», в рамках которых мы продолжим активно заниматься решением различных проблемных ситуаций и оказанием конкретной адресной помощью людям».