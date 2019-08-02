Работа 10-летней Татьяны Крисановой будет отправлена в Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса рисунков

В Мурманской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков, посвященных театру. Конкурс проводился с 25 апреля по 20 мая. В нём приняли участие дети, проживающие на территории Мурманской области, в возрасте от 6 до 10 лет. Для участия ребенок должен был нарисовать рисунок, посвященный театру. Всего на конкурс было прислано 128 работ.

Жюри оценило произведения юных художников. По итогам конкурсного отбора лучшей стала работа 10-летней Татьяны Крисановой «Я на спектакль приглашаю, там будет множество затей!» из Детской художественной школы города Мурманска (преподаватель Наталья Бачурина). Эта работа будет отправлена в Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса рисунков, итоги которого подведут в сентябре.

Напомним, в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Года театра в нашей стране проводится целый ряд интересных проектов, в их числе образовательная программа «Театр - детям». Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных театру, - часть этого проекта.