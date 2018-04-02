Работа кандалакшанина Евгения Рябинина на Всеросийском конкурсе заняла 4 место и отмечена грамотой «За преданность выбранной теме и усердие в её разработке»

В Москве прошёл Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды. Участниками мероприятия стали школьники из 55 субъектов Российской Федерации. Мурманскую область представлял Рябинин Евгений, обучающийся детского объединения «Экология» кандалакшской детской эколого-биологической станции.

В первые дни участники конкурса презентовали свои исследовательские работы, а после конкурсной программы познакомились с работой видеооператоров и участников научных экспедиций, узнали, как создается научно-популярное кино, окунулись в атмосферу загадочного подводного мира, оформили письма-послания в год 100-летия Юннатского движения в региональные эколого-биологические центры России.

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды состоялось 26 марта в одном из павильонов ВДНХ. Гостей и финалистов Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды приветствовала Гигель Татьяна Анатольевна, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Исследовательская работа на тему «Комплексная оценка штормовых выбросов Северного архипелага Кандалакшского залива Белого моря», подготовленная Евгением Рябининым под руководством педагога дополнительного образования кандалакшской детской эколого-биологической станции Приставка Е.А., высоко оценена компетентным жюри конкурса, заняла 4 место и отмечена грамотой «За преданность выбранной теме и усердие в её разработке».