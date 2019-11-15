Работа оперативного штаба даёт положительные результаты

Сегодня в администрации Октябрьского административного округа состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой УК. На встречу были приглашены руководители управляющих организаций, обслуживающих жилфонд, а также представители прокуратуры.

Всего на территории Октябрьского округа зарегистрирована 41 организация, взявшая на себя обязательства по содержанию домов и дворов мурманчан. В их управлении находится 779 домов.

Это уже третье по счёту заседание штаба, собрания проходят регулярно — два раза в неделю. Стоит отметить, что такая практика даёт свои результаты.

— Если к моменту первой встречи у нас были замечания по механизированной уборке, наличию снежных шапок и так далее к практически двум третям проверенных территорий, то на сегодняшний день только 16% замечаний к механизированной уборке, а по ручной уборке снега — только одно замечание, — рассказал начальник управления Октябрьского административного округа Андрей Здвижков.

Это не единственная мера, которая принимается в борьбе за чистоту дворов мурманчан. Из года в год специалисты округов проводят регулярные плановые и внеплановые рейды, в которых принимают участие депутаты городского Совета. Как отметил Андрей Здвижков, такие проверки проводятся и в выходные дни.

Только в Октябрьском округе с начала 2019 общая сумма наложенных штрафов в адрес руководителей УК - более 11 миллионов рублей.

На сегодняшней встрече обсуждали не только результаты работы - по данным Мурманского гидрометцентра, за прошедшую ночь в Мурманске выпало снега выше нормы. Заполярные дорожные службы работают в усиленном режиме. Ежедневно на дороги столицы Заполярья выходит около 150 единиц снегоуборочной техники ММБУ «Управление дорожного хозяйства».