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Мурманская область. Арктика07.11.18 07:20

Работа по благоустройству в Заполярном фактически провалена – региональный ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области оценили ход работ по благоустройству в Мурманской области. Создание современной городской среды и учёт мнений граждан при благоустройстве территорий входят в одно из 12 основных направлений национальных проектов и программ майского указа Президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. В Кандалакше общественники посетили дворовые территории возле домов № 14 по улице Наймушина, № 135 и № 139 по улице Набережная, № 19 по улице Данилова и № 2 по улице Букина. Особое внимание проверяющие уделили осмотру Центральной площади на улице Мира, где во время одного из предыдущих визитов был выявлен ряд нарушений. Подрядчик учёл ошибки, допущенные прежде,  – в этот раз нареканий к проделанной работе у активистов ОНФ не возникло.

«В 2018 году благоустройство Центральной площади держалось на особом контроле. В ходе реализации первого этапа работы выполнялись при неблагоприятных погодных условиях, что отразилось на их качестве. В итоге подрядчику потребовалось достаточно много времени, чтобы устранить замечания и довести объект до ума. Сейчас подобных фактов выявлено не было: рабочие оперативно положили плитку, обустроили «островок безопасности» около гостиницы «Беломорье» - все выполнено на совесть, это видим и мы, и жители города. Не вызывает обеспокоенности и реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на дворовых территориях Кандалакши. Подрядчик всё тот же, в прошлом году успевший себя положительно зарекомендовать», - поделилась впечатлениями активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Ольга Белякова.

В Мончегорске общественники совместно с представителями местной власти и регионального Минстроя оценили состояние лестницы от площади Революции до пересечения с улицей Комсомольская. Её реконструкция завершилась в последние дни декабря 2017 года и сопровождалась рядом замечаний, которые подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств. Спустя почти год эксплуатации, проверяющие отметили обесцвечивание тактильной плитки и необходимость ёе выделения более ярким цветом для людей со слабым зрением. Двор на улице Строительная у домов № 10 и № 12, и дома № 14 по улице Царевского был также благоустроен в 2017 году: претензий к состоянию асфальтового покрытия, поребриков, а также детского и спортивного оборудования у активистов не возникло.

Абсолютно другие впечатления вызвало у общественников посещение города Заполярный и ЗАТО Александровск. «Работа по благоустройству в Заполярном фактически провалена. И если в Александровске администрация не приняла объекты, посчитав, что подрядчик некачественно сделал работу, то в Заполярном ситуация ещё хуже. Асфальт во дворах до сих пор не уложен, несмотря на то, что началась зима. Надежды горожан на удобство, комфорт и уют под окнами их домов оказались обмануты.

Мурманск и Кандалакша извлекли урок из ошибок, допущенных в прошлом году – так, администрация заполярного центра, как следует из официального письма, взыскала с подрядчика, который не уложился в прошлом году в срок и некачественно выполнил работу, 166 тысяч рублей, нарушения были устранены. Надеюсь, и в Заполярном будут сделаны правильные выводы. Обеспокоенность, вызванную сложившейся ситуацией, мы уже выразили руководству регионального Министерства строительства и территориального развития.

Активисты ОНФ продолжат держать объекты благоустройства в Александровске и Заполярном под контролем до тех пор, пока все выявленные недостатки не будут устранены», - отметил член регионального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

 

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