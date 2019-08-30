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Мурманская область. Арктика30.08.19 08:00

Работа регионального оператора по вывозу ТКО систематически вызывает нарекания у жителей Североморска

В администрации ЗАТО г.Североморск вчера состоялось плановое совещание под руководством заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры при участии главного жилищного инспектора Мурманской области Алёны Кузнецовой, главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова, представителей депутатского корпуса, ресурсноснабжающих и управляющих компаний, прокуратуры. Основные вопросы для обсуждения: готовность ЗАТО к отопительному сезону, содержание дорог и придомовых территорий, вывоз ТБО.

В целом, город готов к подключению тепла. Это произойдёт в ближайшее время. Бюджетные учреждения образования, культуры и здравоохранения готовы к подключению на 100%. Глава города отметил, что некоторые управляющие компании подошли к подготовке жилого фонда безответственно, хотя промежуточные совещания по этому поводу проводились в администрации еженедельно, начиная с мая месяца. Отопление в городе будет, технически все готово, но, несмотря на это, Алёна Кузнецова прокомментировала, что за неполученные паспорта готовности домов к зимнему периоду, в установленные сроки, к управляющим компаниям будут применены меры воздействия, вплоть до отзыва лицензии.

Бурная дискуссия развернулась по вопросу вывоза ТБО с контейнерных площадок ЗАТО. Владимир Евменьков озвучил, что в течение 7 месяцев с момента заключения договора на вывоз ТБО с региональным оператором, проводимая работа систематически вызывает нарекания. Нет взаимодействия и понимания между региональным оператором и перевозчиком. Результатом стала ненадлежащая работа, которую жители наблюдают, в том числе, и последние две недели. Евгений Никора, как заместитель губернатора Мурманской области и председатель Проектного комитета по реализации проекта «Реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Мурманской области», дал поручение о безотлагательном решении вопроса вывоза отходов; на примере сложившейся ситуации в ЗАТО г.Североморск, обсудить вопрос на отдельном заседании Проектного комитета об отрицательной динамике работы регионального оператора.

 

 

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