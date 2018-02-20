Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена

19 февраля в 17.30 в ЗАТО г.Заозёрск в результате порыва на тепловой сети было приостановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение десяти пятиэтажных домов по ул. Флотская (дома №№ 1, 3, 4, 5, 9 и 11), ул. Колышкина (дома №№ 6, 8, 10 и 12), а также двух объектов социального назначения.

Ремонтные работы осуществлялись бригадой ООО «Строительно-монтажное предприятие» из восьми человек. В связи с подземным прохождением кабелей электроснабжения в районе места порыва, земляные работы были усложнены, сотрудники аварийной бригады работали вручную.

В результате непрерывной работы ремонтной бригады, нарушение в работе сети теплоснабжения устранено в полном объёме в 8 утра 20 февраля.

По состоянию на 9 утра многоквартирные дома и социальные объекты ЗАТО г.Заозёрск обеспечены теплоснабжением и горячим водоснабжением в полном объеме.