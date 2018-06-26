«Работает спецназ» - в Ковдорском районе состоялся военно-патриотический слёт

В посёлке Ёнском состоялся региональный военно-патриотический слёт молодёжи «Работает спецназ», посвященный 10-летию военно-патриотического клуба «Граница» Центра детского творчества Ковдора и регионального проекта «Лига военно-патриотических клубов». Слёт проходил в рамках реализации социального проекта «Работает спецназ», ставшего победителем конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов в 2018 году. Автор проекта – член совета по реализации государственной молодёжной политики при главе Ковдорского района, выпускник военно-патриотического клуба «Граница» Илья Коченгин.

На церемонии открытия участников слёта приветствовали представители администрации и Совета депутатов Ковдорского района, Центра детского творчества Ковдора, отдела (погк) в Ковдоре службы в селе Алакуртти Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

Одним из самых сложных испытаний слёта стала полоса препятствий «Crazy миля». Победителем в возрастной группе от 15 до 18 лет стала команда военно-патриотического клуба «Вулкан», в группе от 10 до 14 лет – команда «Юнармия» Центра детского творчества Ковдора.

В ходе военно-тактической игры с использованием оборудования лазертаг «Работает спецназ» командам предстояло пройти два этапа – ночной и утренний. По итогам победу в группе от 15 до 18 лет одержала Сборная военно-патриотических клубов из Мурманска, в группе от 10 до 14 лет – команда «Юные друзья пограничников» Центра детского творчества Ковдора.

Ещё одним испытанием стало выполнение заданий на этапах «Горная подготовка», «Азимут», «Разборка-сборка АК-74», «Воинские звания», «Топография».

По итогам двух дней соревнований победителем слёта в возрастной группе от 15 до 18 лет стала команда военно-патриотического клуба «Вулкан» (руководитель Александра Бирко), в возрастной группе от 10 до 14 лет – команда «Юнармия» Центра детского творчества Ковдора (руководитель Олег Лежнин).

Социальными партнёрами слёта выступили управление культуры Ковдорского района, региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе, Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Организаторы благодарят за помощь в проведении слёта представителей военно-патриотического клуба «Вулкан», добровольческого движения «Импульс», молодёжного центра «Притяжение» и военно-патриотического клуба «Граница».