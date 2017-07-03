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Мурманская область. Арктика03.07.17 11:36

Работать до гробовой доски – итоги пенсионной реформы

Прошедшие после кризиса-2009 восемь лет лишили россиян многих надежд. Например, за эти годы вдвое сократилась доля граждан, которые верят, что в старости их основным источником дохода будут личные сбережения или накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), показывает опрос, проведенный «SuperJob.ru». По сравнению с маем кризисного 2009 года сейчас примерно на 35% увеличилась доля россиян, которые полагают, что основным источником дохода в старости для них будет работа.

Помимо этого, за прошедшие восемь лет почти утроилась доля граждан, рассчитывающих в старости только на государственную пенсию. Сейчас о своих надеждах на госпенсию заявляет 20% респондентов.

А доля тех, кто рассчитывает на личные сбережения или накопления в НПФ, сократилась за указанный период примерно в два раза - до 16% и 4% соответственно. Из чего можно сделать вывод, что государство так и не создало работоспособного механизма для сбережения и накопления средств, пишет «Независимая газета». Итог восьми лет: если в 2009-м самым популярным ответом, на что можно жить в старости, был «личные сбережения», то теперь – «работа».

В ходе опроса респонденты могли давать пояснения к своим ответам. Те, кто надеется только на госпенсию, объясняют своё решение плохим состоянием здоровья. Те, кто планирует работать после наступления пенсионного возраста, в основном ссылаются на денежный фактор. «На такую пенсию не прожить», «На государство рассчитывать не приходится», «С настоящим качеством жизни придется работать до гробовой доски» - вот некоторые из комментариев.

Похожие тенденции зафиксировали и другие социологические центры. Из опросов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) тоже следует, что россияне, как правило, помимо госпенсии рассчитывают в старости жить на зарплату и приработки. В начале 2017 года такой ответ дали 38% из 1600 опрошенных. Кроме того, люди надеются на финансовую помощь детей и родственников (об этом сказали 15% респондентов) и на личные сбережения - 14%. Самый непопулярный ответ, судя по опросу ФОМа, - пенсия из НПФ. За этот вариант отдали свой голос лишь 3% опрошенных.

Но планы россиян работать в старости не стоит рассматривать как повод для повышения пенсионного возраста и отсрочки выплат. Нередко пенсионеры продолжают работать вовсе не по зову души, а из-за того, что у них не остаётся другого выбора. Ситуация усугубляется решением правительства не индексировать пенсию работающим пенсионерам.

Судя по базе данных ежедневных всероссийских телефонных опросов «ВЦИОМ-Спутник», будь у пожилых граждан достаточное количество денег, большинство из них с удовольствием перестали бы работать.

По мнению экспертов, опросы высветили основные тенденции последних лет. «С учётом того, что государство - основной работодатель, нет ничего странного в том, что все большая доля граждан воспринимает именно бюджетные средства как основной источник дохода, в том числе в старости», - замечает гендиректор компании «Форум»  Роман Паршин.

«Интереса заслуживает ещё одна категория граждан - те, кто перестал верить в возможность получения дохода за счёт накопительной части пенсии», - продолжает эксперт. По его мнению, это свидетельство критически низкого уровня доверия населения не столько даже к НПФам, сколько ко всей действующей системе пенсионного обеспечения в РФ.

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