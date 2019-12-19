Работать одной командой – Евгений Никора

В Мурманске состоялось седьмое заседание Совета депутатов шестого созыва. В текущем календарном году оно стало заключительным.

– Декабрь – время итогов и планов на будущее. Этот год был, безусловно, важным и знаковым, – сказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – В сентябре начал работу новый состав представительного органа местного самоуправления, а буквально в этом месяце приступил к исполнению своих обязанностей глава администрации города Мурманска. Это, без сомнения, определяет новый вектор развития областного центра.

В целом итогам года Андрей Сысоев дал положительную оценку. Вместе с тем он отметил направления, которым будет уделено особое внимание в ближайшем будущем. Здесь глава города рассказал о программе по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, которую в 2019 году не удалось реализовать в полной мере. В этом вопросе не все зависит от муниципалитета, основные решения должны быть приняты на уровне федерального законодательства.

– Если говорить о бюджете на предстоящий год, то впервые по собственным доходам он превысил десять миллиардов. Это хороший показатель, – пояснил Андрей Сысоев. – Так что впереди у нас много работы, подготовлен целый ряд проектов, которые мы готовы воплотить в жизнь.

Для главы администрации города Мурманска Евгения Никоры сегодняшнее заседание Совета депутатов стало первым в новой должности. В числе основных задач на 2020 год он назвал обеспечение социальной стабильности, бесперебойного функционирования всех объектов городского хозяйства и выполнение показателей по реализации национальных проектов.

– Главная цель – комфорт и благополучие мурманчан, и для её достижения мы все будем работать одной командой, – подчеркнул Евгений Никора.

На заседании Совета депутатов были рассмотрены вопросы о приведении Устава муниципального образования город Мурманск в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», о внесении изменений в Положение о стипендиях главы муниципального образования город Мурманск и ряд других.