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Мурманская область. Арктика11.07.17 12:55

Работающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизм

Росстат и Высшая школа экономики (ВШЭ) представили опросы россиян, в которых доминируют негативные оценки текущей экономической ситуации. Об ухудшении своего материального положения за последний год заявили 35% респондентов, тогда как об улучшении - вчетверо меньше.

В результате опроса Росстатом 5 тысяч респондентов выяснилось, что россияне по-прежнему не настроены на траты, ожидают роста цен и не верят в стабилизацию отечественной экономики, пишет «Независимая газета».

Судя по результатам опросов, сегодня крайне малое число россиян (0,1%) оценивают своё текущее материальное положение как «очень хорошее» и 7,5% - как «хорошее». При этом почти две трети респондентов сообщили о «средней» и более четверти - о «плохой» финансовой ситуации.

Около 3% считали своё материальное положение «очень плохим».

«Такое распределение мнений достаточно типично для последних семи лет. На протяжении этого периода большинство участников опроса (60-65%) характеризовали своё материальное положение как «среднее». Экстремальные варианты ответов «очень хорошее» и «очень плохое» всегда давали менее 1% респондентов. Заметные изменения наблюдались только в «хороших» и «плохих» вариантах, и здесь результаты текущего квартала находятся примерно посередине диапазона колебаний», - поясняют эксперты. Вместе с тем в ближайший год россияне также не слишком надеются на улучшение ситуации. «Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 12% респондентов, а его ухудшения - 18%», - следует из данных ВШЭ.

Большинство участников опроса ждут нового подорожания товаров и услуг. И лишь 14% ожидают стабилизации цен или даже их снижения.

По-прежнему не планируют россияне и крупных покупок - лишь 0,5% респондентов рассматривают сложившиеся в стране условия как «очень благоприятные» для совершения крупных покупок и формирования сбережений. «Нечасто среди ответов встречался вариант «скорее благоприятные условия» - 9% для покупок и 5,3% - для сбережений», - следует из анализа ВШЭ. Большинство же (50 и 58% соответственно) считают текущий момент «неблагоприятным» для крупной траты денег и для их сбережения.

Довольно сдержанны оценки россиян и относительно происходящего в российской экономике. Так, позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России только 15% участников опроса, негативно - почти 40%. При этом лишь каждый пятый ждет улучшения ситуации в течение ближайших 12 месяцев, ухудшения - 23% россиян.

Что характерно, наиболее пессимистично настроены сегодня люди в возрасте 30-49 лет, то есть наиболее активная, работающая часть населения, добавляет гендиректор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов. «Это связано с тем, что именно работающие граждане в большей степени осознают реальное положение дел. Цифры показывают, что люди ждут улучшения своего положения в последующие 12 месяцев. Но при этом не делают крупных покупок и ничего не сберегают. Таким образом, подобные ожидания - не уверенность в завтрашнем дне, а надежда на чудо», - полагает эксперт.

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