Работающие пенсионеры за прошедший год заработали три балла для повышения своей пенсии с 1 августа

Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учётом перерасчёта за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей

Как сообщает ПФР, в общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать. На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.