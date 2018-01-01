Работающий пенсионер после увольнения пенсию с учётом индексации получит чуть раньше

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом всех произведенных индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях».

Отделение Пенсионного фонда России напоминает, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые проводились за тот период, когда он работал.

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало её выплаты в полном размере происходит на четвертый месяц после месяца увольнения. В соответствии с новым законом пенсионер начнет получать пенсию с учетом всех индексаций также на четвертый месяц, но с доплатой за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер прекратил трудовую деятельность в октябре 2017 года. На основании отчётности, представленной работодателем в ноябре 2017 года за октябрь 2017 года, он числиться работающим. В декабре 2017 года ПФР получит отчётность работодателя за ноябрь 2017 года, в соответствии с которой пенсионер не работает. В январе 2018 года ПФР примет решение о выплате пенсии с учётом индексации и в феврале пенсионер получит полный размер пенсии, а также доплату к пенсии за три месяца с момента оставления работы – за ноябрь, декабрь и январь.