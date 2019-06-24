Работница банка позарилась на деньги 66-летней ковдорчанки

В дежурную часть МО МВД России «Полярнозоринский» поступило заявление от 66-летней жительницы Ковдора о том, что неизвестными с её банковской карты были похищены денежные средства на общую сумму 29 тысяч рублей. В ходе беседы с потерпевшей, полицейские выяснили, что ранее женщина в целях получения кредита обращалась в один из банков, расположенных на территории города.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в банке при оформлении кредитного договора, работница финансовой организации взяла у потерпевшей в руки мобильный телефон, пояснив, что должен прийти код для сотрудника банка. Злоумышленница с помощью услуги «Мобильный банк» перевела 20 тысяч рублей на банковскую карту своего молодого человека, а также подключила три дополнительные услуги на общую сумму 9 тысяч рублей. Пропажу денег пожилая женщина обнаружила уже на следующий день, а затем обратилась за помощью в полицию.

По подозрению в совершении преступления стражами порядка установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее несудимая 20-летняя жительница Ковдора, которая в беседе с полицейскими полностью признала свою вину.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России (кража с банковского счета ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки невыезде и надлежащем поведении.