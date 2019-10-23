Работница микрофинансовой организации оформила 37 фиктивных договоров займа и похитила более 625 тысяч рублей

Следственным управлением УМВД России по г. Мурманску окончено расследование уголовных дел по обвинению работниц финансовой организации в совершении мошенничеств на крупную сумму.

Следствием установлено, что одна из женщин, являясь менеджером по работе с клиентами компании, выдающей гражданам кредиты, заключала фиктивные договоры потребительского займа.

Мурманчанка с целью хищения денежных средств заранее подготавливала фиктивные договоры от имени лиц, которые ранее обращались за микрокредитами или на лиц, данные которых были вымышленными.

Затем она вносила эти сведения в электронную базу данных. Управляющая организации, заблуждаясь относительно сообщаемых ей сведений, переводила в соответствии с представленными документами денежные средства на расчетный счет, принадлежащий злоумышленнице.

С момента поступления средств на счет женщина распоряжалась ими по своему усмотрению.

Всего работница микрофинансовой организации с декабря 2018 года по февраль 2019 года оформила 37 фиктивных договоров займа и похитила, таким образом, деньги в общей сумме 625 тысяч рублей. Это выяснилось при проверке отчетных финансовых документов организации.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования которого второй менеджер по работе с клиентами также призналась, что совершала противоправные действия по аналогичной схеме. Похищенная ею сумма составила 296 тысяч рублей по 21 фиктивному договору.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следствием собрана достаточная доказательная база, изобличающая северянок в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, равно в крупном размере).

В настоящее время уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.