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Мурманская область. Арктика26.09.18 11:42

Работник КАЭС стал победителем I Национального чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых»

Монтажник сантехсистем и оборудования цеха обеспечивающих систем Кольской АЭС Александр Яковлевич Петраченко стал абсолютным лидером первого Национального чемпионата рабочих профессий по стандартам «WorldSkills» для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых» в компетенции «Сантехника и отопление».

«Не знаю, что я сделал такого особенного, просто выполнял ту работу, с которой сталкиваюсь ежедневно на производстве. Может быть, поэтому получилось чуть быстрее и чуть качественнее других», - говорит Александр Петраченко.

«Мы долго готовились и совершенно не рассчитывали на столь высокий результат, но в итоге победили!» – делится своими впечатлениями от победы старший мастер цеха обеспечивающих систем Александр Лемешев, выступавший на Чемпионате «Навыки мудрых» в качестве эксперта конкурсанта. По его словам, Александр Петраченко пришел работать на Кольскую АЭС десять лет назад уже сложившимся профессионалом. Опыт, трудолюбие и пристальное внимание соблюдению принципов культуры безопасности на производстве быстро снискали ему заслуженное уважение. К его мнению в коллективе прислушивается не только молодежь, по праву считающая Александра Яковлевича своим наставником, но и руководство.

Всего в чемпионате профессионального мастерства для специалистов старшей возрастной категории приняли участие более 130 профессионалов из 28 регионов страны в 26 компетенциях. От десяти атомных станций России для участия в чемпионате было заявлено 27 человек. Специалисты Концерна «Росэнергоатом» защищали честь электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» в компетенциях: «Лабораторный химический анализ», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Электроника». Чемпионат проходил 22-23 сентября в Москве на базе образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам «WorldSkills» для профессионалов в возрастной категории старше 50 лет, позволяющее им эффективно делиться своим опытом с молодёжью, обеспечивая тем самым рост российской экономики в части формирования опытных кадров, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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