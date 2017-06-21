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Мурманская область. Арктика21.06.17 14:34

Работник порта пытался украсть и сдать в металлолом 3,5 тонны якорных цепей

Транспортными полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 52-летний гражданин, который совершил покушение на хищение причальных (якорных) цепей, бывших в употреблении, с плавучего причала порта Мурманск.

Во время следствия было установлено, что он пытался вывезти с территории порта свыше 3,5 тонны якорных цепей, стоимостью около 32 тысяч рублей, принадлежащих организации транспортной инфраструктуры, с целью сдать их в пункт приёма металла, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Вместе с тем сотрудниками транспортной полиции установлено, что подозреваемый в совершении противоправного деяния проживает в посёлке Мурмаши Мурманской области и является работником порта.

В настоящее время дознанием Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», проводятся оперативно-следственные действия.

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