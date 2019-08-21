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Мурманская область. Арктика21.08.19 11:27

Работника подземного рудника погиб во время очистки шнека

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели работника рудника, 1983 года рождения, расположенного в Кировском районе.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, установлено, что в утреннее время 20 августа машинист подземной самоходной машины, находясь в одной из горных выработок рудника, осуществлял очистку шнека приёмного бункера бетоновода, расположенного в задней части машины. В ходе выполнения указанных работ мужчина был затянут в устройство шнека его подвижными частями, в результате чего получил телесные повреждения в виде деформации правой конечности, переломов костей грудной клетки и лица, множественных порезов и ссадин. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

На место несчастного случая незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для осмотра места происшествия и производства первоначальных следственных и процессуальных действий. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

 

 

 

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